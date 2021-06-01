الحكومة اليمنية تحذّر من إبادة جماعية للأطفال ترتكبها مليشيا الحوثي

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من مخاطر جسيمة ترتكبها مليشيا الحوثي بشأن الأطفال، حيث يتم استدراجهم بطريقة جماعية، والزج بهم في أتون المعارك وتحميسهم بأنهم سيكونون في روضة الشهداء.

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن التقارير الميدانية واعترافات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية تؤكد ارتفاع كبير لأعداد القتلى بين الأطفال ممن زجت بهم المليشيا في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، منذ إقامتها معسكرات لاستدراجهم وتجنيدهم تحت غطاء “المراكز الصيفية”.

وحذّر الإرياني من عمليات إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الآلاف من الأطفال بين (10- 16) عام، بعد استدراجهم من منازلهم ومدارسهم، وغسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، ثم الزج بهم مع افتقارهم لأي خبرة قتالية في محارق موت مفتوحة في جبهات مأرب والجوف، دون اكتراث لمصيرهم.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملاحقة المسئولين عن عمليات تجنيدهم باعتبارهم مجرمي حرب.