حماس وضعت مروان البرغوثي على رأس القائمة في مفاوضات تبادل الأسرى

أفادت مصادر مطلعة في “حماس” أن الحركة حريصة على خروج جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم القادة والمحكومون بأحكام مرتفعة ومدى الحياة.

وبحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم عن مصدر داخل الحركة فإن هناك حرصا من الحركة على إخراج هؤلاء القادة وتم دائما طرح أسمائهم في صفقة “شاليط”.

وأضاف أن هناك فيتو إسرائيلي أو حتى من تدخلات من قبل البعض حول إطلاق سراح مروان البرغوثي.

وأوضح المصدر أنه حتى اللحظة في هذه الجولة من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى نقطة الحديث حول هوية وعدد الذين سيخرجون من السجون، منوها أن قوات الاحتلال لا تزال تماطل ولم تستجب للذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة.