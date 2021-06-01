رسميا .. #أنشيلوتي مدربا لـ #ريال_مدريد

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، مساء اليوم، الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلوس أنشيلوتى لتدريب الفريق الملكى لمدة 3 سنوات خلفا للفرنسى زين الدين زيدان الذى رحل مؤخرا عقب نهاية الموسم الكروى 2020-2021.

وذكر نادى ريال مدريد فى بيانه الرسمى “يعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة”.

أضاف بيان ريال مدريد “سيقام حفل توقيع العقود غدًا مع الرئيس فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد، ثم سيظهر كارلو أنشيلوتي بعدها فى مؤتمر صحفى لتقديمه لوسائل الإعلام عن بعد”.

وتولى الإيطالى كارلو أنشيلوتى، قيادة ريال مدريد فى يونيو 2013 واستمر حتى مايو 2015، وتوج معه بدورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخ الملكى.

وقاد أنشيلوتى ريال مدريد في 119 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالها الميرنجى في تحقيق 89 انتصارا بالإضافة إلى 14 تعادلا فيما خسر 16 مباراة، وسجل تحت قيادته 322 هدفا واستقبلت شباكه 103 هدفا.