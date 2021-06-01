اليمن.. نائب وزير في حكومة الانقلاب الحوثي يعتدي على الوزير ويمنعه من دخوله مكتبه

في تطورات تكشف طبيعة الصراع بين القيادات الحوثية المنقلبة على الشرعية، اقتحم نائب وزير الكهرباء والطاقة في حكومة المليشيا بصنعاء، مكتب الوزير بعدد من المسلحين، ومنعه من دخول مكتبه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الميليشيا “عاتق عبار” كان ينوي دخول الوزارة لحضور لقاء مع نائب رئيس الوزراء حسن مقبولي، غير أن نائب الوزير عبدالغني المداني، اقتحم مكتب الوزير ومنعه من الدخول.

وبحسب المصادر ينتمي الوزير “عبار” لمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بينما ينحدر “المداني” من محافظة صعدة معقل الميليشيا أقصى شمال اليمن، ما يجعل انتصار الثاني حتمياً في أي خلاف ينشب بين الطرفين.

يذكر أن مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية، تلجأ الى إعلان وزراء ومسؤولين من الشخصيات المعروفة ومن مناطق مختلفة في البلاد، لتسويق نفسها كحكومة تمثل كل اليمنيين، غير أنها تضع بجانب كل وزير مشرفاً في منصب قريب منه تكون له الكلمة الأولى.

وكانت خلافات سابقة بين مشرفين ومسؤولين ووزراء عينتهم الميليشيا قد أفضت إلى إقالة الأخيرين من مناصبهم، بالتزامن مع حملات منظمة واتهامات بالفساد.