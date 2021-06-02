أردوغان يخطب ود دول الخليج ويحب الشعب المصري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن بلاده تأمل زيادة تعاونها مع مصر ودول الخليج إلى أقصى حد على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع، بينما تعمل أنقرة على إصلاح علاقاتها مع القاهرة وبعض دول الخليج العربية بعد توتر دام سنوات.

وأضاف أردوغان لقناة “تي.آر.تي” الإخبارية “لدينا إمكانات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.

وأضاف أنه “يحب” الشعب المصري “وبالتالي فإننا مصممون على استئناف هذه العملية”.

وسعت تركيا جاهدة في الأشهر القليلة الماضية إلى إصلاح العلاقات مع القوى الإقليمية. وأرسلت وفداً إلى القاهرة لإجراء محادثات، وأجرى وزير خارجيتها جاويش داود أوغلو مباحثات في الرياض مع نظيره السعودي.