رئيس الموساد الجديد: #ايران تتقدم نحو سلاح نووي بالاتفاق أو دونه

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد دافيد بارنيع، إن إيران تتقدم نحو برنامج إنتاج أسلحة دمار شامل.

ونقل موقع “i24NEWS” الإسرائيلي، عنه في كلمته لدى استلامه منصبه “تحدياتنا الأمنية كبيرة جداً وإيران على رأس القائمة، لأنها تعمل في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت غطاء الحماية الدولية وبرعاية الاتفاقية أو دونها، بالأكاذيب والتستر”.

من جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالمناسبة: “إذ اضطررنا للاختيار، آمل أن لا يحدث هذا، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبرى، وبين القضاء على التهديد الوجودي، فإن القضاء على التهديد الوجودي يتغلب” في إشارة إلى التهديد النووي الإيراني.