الاتحاد الآسيوي يعتمد 24 يونيو قرعة الدور الحاسم للتأهل للمونديال

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2020 بقطر وقرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين يوم 24 يونيو وذلك عن طريق تقنية الفيديو بمقر الاتحاد القاري بكوالالمبور.

وستلعب منتخبات القارة الآسيوية الأربعين المشاركة في تصفيات الدور الثاني مبارياتها في المجموعات الثمان ابتداءً من الخامس من يونيو الحالي بعد توقف اضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتأهل أول المجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة أصحاب المركز الثاني، للدور الثالث والحاسم حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، وسيلعب أصحاب المركز الثالث مباراتين (ذهاب وعودة) والفائز منهما يواجه صاحب المركز الرابع من مجموعة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (اتحاد أمريكا الشمالية)، والفائز منهما يتأهل لكأس العالم بقطر 2022.

وحجزت اليابان متصدرة المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة من ست مباريات أول مقعد بالدور النهائي بعد انتصارها العريض على ميانمار بنتيجة 10-0 في مايو الماضي على إستاد فوكودا.

وتستضيف الإمارات مباريات المجموعة الأولى التي تضم سورية المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام.

في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وستقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، والتي تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونج كونغ وكمبوديا.

بينما تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلاً من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.