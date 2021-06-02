طقس_اليوم: توقعات بهطول أمطار رعدية بمكة والمدينة وحائل #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة.

فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.