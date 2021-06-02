حريق في سفينة تدريب للبحرية الإيرانية في خليج عمان

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن بيان للبحرية الإيرانية أمس الثلاثاء، أن حريقا شب في سفينة تدريب بالقرب من مدخل الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.

ونقلت الوكالة عن البيان دون تفاصيل أن مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة، التي كانت قرب ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان، مضيفة أن السفينة كانت في مهمة تدريب.

ولم يذكر البيان سبب الحريق.

وكانت إيران أعلنت في أبريل استهداف إحدى سفنها في البحر الأحمر، بعد تقارير إعلامية عن تعرضها للهجوم بألغام، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية، منذ أواخر فبراير حملت إحداهما الأخرى المسؤولية عنها.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ في مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين.