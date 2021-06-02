غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد اندلاع حريق

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها، لیلة أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك: “سفينة “خارك” غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها”.

وأضافت: “تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية”، مشيرة إلى أنه “تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود”.

وتعد “خارك” أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984، عندما كانت تخوض حرباً مع العراق.

وکان الجيش الإيراني أعلن فجر اليوم، عن اندلاع حريق كبير في السفينة وإجلاء جميع طاقمها العسكري، من دون وقوع أي إصابات ومن دون الكشف عن أسباب الحريق.