آمال ماهر تعلن الاعتزال

أعلنت المطربة آمال ماهر، اليوم الأربعاء، اعتزال الغناء، نظرًا لظروف خاصة بها وخارجة عن إرادتها حسب وصفها.

وقالت في رسالة لها عبر “تويتر”جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

وأضافت” كل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله”.

وتوجهت بالشكر لجمهورها قائلا “شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتى، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور،و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا”.