سعود الطبية: سلامة الأغذية في الصيف ضرورة لتجنب المشاكل الصحية

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية بأن الغذاء في فصل الصيف يتعرض للتلف أكثر من باقي فصول السنة وذلك بسبب عوامل الحر التي تسمح للبكتيريا بأن تتكاثر بسرعة كبيرة ولانتشار الحشرات الضارة، وبالتالي تعرض صحة الإنسان للكثير من المشاكل الصحية.

وأوضحت أخصائي التغذية أسماء الرميزان بأن الطعام قد يتلوث بالبكتيريا الضارة التي تحتاج إلى شروط لكي تنمو مثل الدفء والرطوبة وفي نطاق حراري أعلى من 5 درجة مئوية وأقل من 60 درجة مئوية، لذلك يجب عدم ترك الطعام في جو الغرفة أكثر من ساعتين وحفظه في المكان المناسب، إما في الثلاجة لأقل من خمس درجات مئوية أو المحافظة على سخونته في درجة أعلى من 60 درجة مئوية.

كما يجب فصل الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدواجن عن الأطعمة الأخرى ووضعها في وعاء حافظ للبرودة كي لا تفسد، وأيضًا عند استخدام ألواح التقطيع يجب أن تكون مختلفة ومخصصة للأطعمة الجاهزة للأكل عن الأخرى النيئة لتجنب التلوث الخلطي للأطعمة.

وختمت الرميزان مشددة على أهمية غسل اليدين جيدًا مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام للتخلص من الملوثات كالأتربة والبكتيريا.