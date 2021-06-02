ما هي فترة تعافي الحالات المصابة بكورونا بأعراض أو بدونها؟..الصحة توضح

أكدت وزارة الصحة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة المصابة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وتابعت ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر الصحة 937 على موقع تويتر، أنه بالنسبة إلى الحالة المؤكدة بدون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.

وكشفت وزارة الصحة أمس عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1251) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (434439) حالة.