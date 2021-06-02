بقوة التأثير.. بحوث أبو ساق في المركز الأول بكلية الإدارة جامعة لندن

تصدر الأكاديمي السعودي الدكتور إبراهيم أبو ساق، بحوث أبو ساق الأكثر تأثيرا في كلية الإدارة بجامعة لندن.

وحصدت بحوث أبو ساق المركز الأول ، من حيث قوة التأثير للبحوث المنشورة، استنادا إلى نتائج شركة السيفير (Elsevier) المتخصصة في التحليل والنشر للتخصصات العلمية والأكاديمية.

وتصدر أبو ساق قائمة كليته بعد مغادرة الدكتور قاري شوارتز الكلية. وشارك في التحليل جميع الأساتذة والباحثين في الكلية البالغ عددهم 136، في تخصصات إدارة الأعمال والتجارة والمحاسبة. التحليل يعرف بـ«سايفال» (SciVal) المختص بقياس الأداء البحثي لكل جامعة للسنوات الخمس الماضية وله المقدرة على تحديد مدى تأثير كل باحث/أستاذ في الجامعة في قوة وأداء وتأثير البحوث المنتجة من الجامعة.