إغلاق 20 محل مخالف لإجراءات كورونا في جازان

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ‏هروب خلال شهر مايو الماضي ٣٢٠ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحلات التجارية المولات والأسواق لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي أن الفرق الميدانية رصدت خلال تلك الجولات اكثر من ١٧٠ محلاً مخالفاً لاشتراطات والاجراءات الوقائية الصحية وانذرت أكثر من ١٠٠ محلاً واغلقت ٢٠ محلاً مخالفاً .

وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة،داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.