إغلاق 95 منشأة مخالفة في حائل

كثفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق “توكلنا”.

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ونفذت الفرق الرقابية أمس 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت ‏عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍ في مستوى النظافة ‏العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏ .