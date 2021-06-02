إغلاق 6 منشآت تجارية بالعاصمة المقدسة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات 223 جولة رقابية على المنشات التجارية، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين والمتهاونين باللوائح والتعليمات.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة ، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 .