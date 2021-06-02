“المركزي السعودي”: ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 9.17 مليار ريال

ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو 2021 بنسبة 30% لتصل إلى 9.17 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.05 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 96.5 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 29 مايو 2021، تصدرها قطاع “التعليم” بنسبة 47%، عبر مبيعات بلغت نحو 69.7 مليون ريال، تلاه قطاع “النقل” بنسبة 45%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.49 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.27 مليار ريال، ثم قطاع “سلع وخدمات متنوعة” بنحو 823.5 مليون ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو 2021، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.77 مليار ريال ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات