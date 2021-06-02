وزير الطاقة: السعودية لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط.. بل هي بلد منتج للطاقة

رد زير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سؤال هل القرارات المؤثرة على إنتاج الشركات العظمى تسبب قلقا للمملكة؟”

وقال وزير الطاقة: “من الصعب التدخل في شؤون الآخرين، فهذه الشركات هي شركات دولية لديها حوكمتها وقوانينها الخاصة، لكن أعلم جيدا ما الذي تريد أن تفعله وتنجزه المملكة والأهم ما نحن قادرون على عمله فيما يتعلق بالوعي البيئي”.

وأضاف: “أكرر لكم جميعا أن المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترل فقط بل هي بلد منتج للطاقة ولدينا سجل واضح يبين أننا لسنا بلدا منتجا للطاقة فحسب إنما نحن من أقوى المنافسين في الطاقة، فإنتاجنا للبترول منخفض التكلفة وكذلك إنتاجنا للغاز وأيضا إنتاجنا للطاقة المتجددة وسنكون بلا شك أقل الدول في تكلفة إنتاج الهيدروجين، وأنا أدعو العالم لقبول هذه الحقيقة، سنكون متقدمين في جميع هذه الأنشطة”.