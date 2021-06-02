الصحة: المخالط لمصاب بكورونا يمكنه الاستمرار في عمله حال عدم ظهور أعراض.. ومختص: خطر على المجتمع

قالت وزارة الصحة، إن المخالط لمصاب كورونا يمكنه الذهاب إلى عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد الأشخاص عبر حساب “الصحة 937”.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ التخدير والعناية المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، إن أعراض الفيروس لا تظهر إلا بعد 10 أيام وبالتالي هناك خطر، مضيفا: “التوقعات توضح أن 50 – 70% من المخالطين سوف سيصابوا بالفيروس لأنها مسألة وقت”.

وأوضح لـ”الإخبارية”: “الدولة أعطت من يخالط إجازة وأجبرت القطاع الخاص على إعطاء الإجازة”، مطالبا بضرورة التزام الشخص المخالط بالعزل المنزلي.

وشدد على ضرورة الالتزام بما أقرته وزارة الصحة والاستماع لقناة واحدة، لافتا إلى أن ما حدث من “الصحة 937” اجتهاد شخصي.