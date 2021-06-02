أشاد سعود بن علي العجمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

وأكد العجمي، أن هذا المركز يمثل نقله نوعية في مسيرة القطاع غير الربحي وسيرفع من حجم الاستفادة من هذا القطاع، إلى جانب تعزيز دوره في التنمية وخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى هذا القرار يجيء في سياق قرار تأسيسه سابقة ضمن مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد على الدور الذي سيلعبه المركز وهدفه المتمثل في تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل عل تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.

فضلاً عن أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، سيعمل على إستراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.

مؤكداً على ارتباط تأسيس المركز برؤية السعودية 2030 وذلك عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع. كما يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي سيعطي المركز القوة لتلبية التطلعات.

وقدم العجمي، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يوليانه من اهتمام ورعاية للقطاع غير الربحي.