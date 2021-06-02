محلل مالي عن عطل “تداول”: واقعة نادرة الحدوث

أكد المحلل المالي سالم الشويمان، إن إعلان السوق المالية “تداول”، اليوم، تعليق العمليات بسبب تعطل النظام، هي واقعة نادرة الحدوث، لافتا إلى أن ما حدث هو خلل فني، حسب ما أعلنته “الإخبارية”.

يشار إلى أن نظام التداول في السوق السعودي توقف صباح اليوم، قبل إعلان “تداول” في وقت سابق، اليوم، أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، وعودة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 59.39 نقطة ليقفل عند مستوى 10656.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.