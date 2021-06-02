بعد نكبة البارجة.. حريق هائل بمصفاة نفطية بطهران

أعلنت الحكومة الإيرانية أن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأربعاء في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل، منوها أن عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، وأن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وأوضح أنه ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة.

ويأتي حريق المصفاة النفطية بعد ساعات من إعلان بحرية الجيش الإيراني أن حريقا اشتعل على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء جاسك، مؤكدة إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات.