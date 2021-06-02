عمليات النهب مستمرة.. سطو ممنهج من مليشيا الحوثي على المحلات التجارية بصنعاء

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، تواصل عملياتها الممنهجة في ابتزاز وسلب المواطنين، خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرتها.

مصادر محلية في صنعاء ذكرت أن مليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، كثفت على مدى الأسابيع القليلة الماضية من حجم اعتداءاتها بحق كبرى المراكز التجارية، وفي مقدمتها تلك التي تعود ملكيتها لرجال أعمال غير موالين للمليشيا.

وفي التفاصيل فإن الاعتداءات الحوثية الأخيرة بحق المراكز التجارية في صنعاء العاصمة المختطفة، تنوعت ما بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء والإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية.

ونقلت تقارير إخبارية عن مواطنين وشهود عيان في العاصمة أن الجماعة قامت قبل أيام بالاستيلاء على مركز «سما مول» التجاري بشارع الخمسين جنوب العاصمة.

وأضافوا أنه تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، حيث اقتحم المسلحون الحوثيون بعدة عربات عسكرية المركز التجاري وقاموا باعتقال مدير المركز، وعدد من الموظفين.

يذكر أن عناصر حوثية كانت قد قامت بانتهاك مماثل لشهر الماضي على هدم أحد أبرز المراكز التجارية بمنطقة الخمسين جنوب صنعاء، وذلك في إطار حربها العبثية بحق ما تبقى من العاملين في القطاع الخاص.