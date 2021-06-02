بريطانيا تضيف الكويت إلى القائمة الحمراء لمنع السفر

في تطورات جديدة اتخذتها بريطانيا للمزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، كشفت صحيفة التلغراف البريطانية، أن المملكة المتحدة تتجه لإضافة الكويت إلى القائمة الحمراء للبلدان الممنوعة من سفر الوافدين إليها.

وأضافت أنه سيطلب من الركاب الذين يصلون إلى بريطانيا، بعد أن كانوا في إحدى وجهات القائمة الحمراء خلال الأيام العشرة السابقة، البقاء 11 ليلة في فندق مخصص للحجر الصحي.

وفي التفاصيل أيضا سيكون على الوافدين من الدول المصنفة حمراء أن يدفعوا مسبقاً تكلفة 11 ليلة فندقية للحجر الصحي، بسعر يبدأ من 1750 جنيهاً سترلينياً، إضافة إلى اختباري PCR بعد الوصول، في اليومين الثاني والثامن.

ومن المحتمل أن القرار سيصدر يصدر يوم غد الخميس يونيو، من وزارة النقل المسؤولة عن نظام الإشارات المرورية المرتبطة بقوائم السفر.