الحكومة اليمنية: الحوثي غرّر بـ 400 ألف طفل.. وقتلى بالمئات على جبهات القتال

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، في التسبب في قتل مئات الأطفال عبر عمليات غسيل فكري وتعبئة فكرية مضللة، للزج بهم في جبهات القتال.

ونشر الإرياني مقطع فيديو للأطفال الذين تم الزج بهم في القتال وعلق عليه قائلا :” نموذج لمئات القتلى الأطفال من مخرجات ما تسميها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران “المراكز الصيفية” بمحافظة الحديدة، بعد أن تم استدراجهم وتجنيدهم وتعبئتهم بثقافة الموت والكراهية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران، والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب”.

وحذّر الإرياني من مصير مشابه لهؤلاء القتلى الأطفال ، الذي يتهدد 400 ألف طفل أعلنت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية تجنيدهم ضمن معسكرات تدريب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها تحت غطاء “المراكز الصيفية”، ورمت بهم في هجمات انتحارية بمحافظة مأرب، وإعادتهم لأسرهم صور وأشلاء وصناديق فارغة.