التسوية الودية بـ”عمل الرياض” تسترد أكثر من 3 ملايين ريال خلال شهر

تمكنت إدارات التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي من استرداد حقوق وأجور متأخرة لعاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال عن طريق محاضر الصلح في الدعاوى العمالية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض كانت قد استقبلت في الربع الأول من العام ست قضايا جماعية تقدم بها اكثر من 130 عاملا ضد منشآتهم وانتهت جميعها بالصلح بين الطرفين، مهيبًا بكافة المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.