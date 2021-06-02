غوتيريش: إيران مهددة بإيقاف حق التصويت في الأمم المتحدة

تنتظر إيران عقوبة موجعة من قبل الأمم المتحدة، تتمثل في منعها من التصويت في الجمعية العامة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صرح بأن خمس دول بينها إيران معرضة لفقدان حقها بالتصويت في الجمعية العامة.

وأضاف أن ذلك لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح المنظمة الأممية.

وقد جاء ذلك في خطاب مؤرخ يوم 28 من مايو الماضي ونشر اليوم الأربعاء، حيث أرسله غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح غوتيريش، أن إيران والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وساو توميه وجزر القمر لم تسدد مستحقات مالية متأخرة، وقد تفقد حق التصويت على قرارات الجمعية العامة.

كما نوّه أن ميثاق الأمم المتحدة يقر أنه يمكن إلغاء حق التصويت -على الأقل مؤقتا- من الدولة التي بلغ دينها نفس مبلغ مساهماتها في صندوق الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين أو أعلى من ذلك.