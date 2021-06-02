جامعة صنعاء تتحوّل لمرعى للأغنام في ظل سيطرة الحوثي

حالة من التجهيل الثقافي تفرضها مليشيا الحوثي على مناطق سيطرتها، خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء.

المحللي والباحث اليمني محمد جميح نشر صورة مؤسفة لجامعة صنعاء، التي تحوّلت في ظل سيطرة المليشيا إلى مرعى للأغنام.

وكتب جميح عبارات ساخرة في تعليقه على حال الجامعة التي وصلت إليها في ظل سيطرة المليشيا قائلا :” هذه حال جامعة صنعاء في عهد “المليشيا القرآنية”.

وتابع ساخرا: أما في زمن “النواصب” فكنا نلتقي كبار علماء اللغة والأدب في العالم العربي، وقس على ذلك في بقية التخصصات.

وأضاف أن تدمير التعليم باليمن سياسة ممنهجة وليست عملية عشوائية،لأنه مع جامعات قوية لن يجد الحوثي وقوداً بشرياً لصراعه على السلطة والثروة.

يأتي هذا في ظل انتهاك آخر للحوثي بشأن العملية التعليمة، حيث يقوم بفرض أسماء قيادات المليشيا على أسماء المدارس.

صحف محلية تداولت وثيقة لتغيير أسماء عدد من المدارس في محافظة حجة، واستبدالها بأسماء قيادات حوثية، وأخرى ذات بعد مذهبي وطائفي، ضمن سياسة جماعة الحوثي، في تكريس مشروعها الطائفي، لتفكيك النسيج المجتمعي في اليمن.