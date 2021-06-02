إيران تدير سفارة الانقلاب الحوثي في دمشق بمجموعة أطفال

في نكبة جديدة يمارسها الحرس الثوري الإيراني وتدخلاته في الشأن اليمني، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن الحرس الثوري يقوم بإدارة السفارة اليمنية في سوريا، من خلال عدد من الأطفال تابعين لمليشيا الحوثي المتمردة باليمن.

وفي تفاصيل الواقعة فقد ذكرت شبكة يمنية تهتم بمحاربة الفساد، أن السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق تدار من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني، ومجموعة غير مؤهلة من اليمنيين، بينهم طلاب، وعدد من صغار السن.

ونقل تقرير لشبكة “محامون ضد الفساد” عن مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي قررت تعيين عدد من الأطفال من أبناء قيادات الحوثيين مسؤولين في السفارة اليمنية بسوريا بينهم نجل الإعلامي في قناة المسيرة محمد حميد رزق كمسؤول مالي وإداري.

كما أورد التقرير أسماء مَن تم تعيينهم في السفارة بصورة مخالفة، وهم: (منير الديلمي طالب في جامعة دمشق جرى تعيينه مسؤول المشتريات وهو ابن أخ سفير اليمن في طهران إبراهيم الديلمي، ومحمد قاسم أبو عيسى سكرتير أول، مؤهله الوحيد هو أنه يمتلك بطاقة ضابط من الحرس الثوري الإيراني).

كما تم تعيين ضابط الارتباط إبراهيم حميد علي العصامي بدرجة مستشار، وزميله عمار علي محمد إسماعيل بدرجة مستشار في الشؤون القنصلية، ورضوان الحيمي الذي جرى تعيينه وزيرًا مفوضًا قبل بضع سنوات والذي لا يحمل أيّ مؤهل.

يذكر أن السفارة اليمنية في دمشق تعد ثاني سفارة بعد طهران تستحوذ عليها ميليشيات الحوثي وتعيّن فيها سفيرا من قبلها.