نفير عام بالجوف.. قبائل المحافظة تحتشد مع الجيش ضد مليشيا الحوثي (صور)

توافدت قبائل دهم بمحافظة الجوف إلى جبهات المنطقة العسكرية السادسة، لإسناد الجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيات الحوثي المتمردة باليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه كان في استقبال الجموع القبلية، القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، والذي رحّب بالقبائل المحتشدة.

وأشاد بالدور الكبير الذي تجسّده قبائل الجوف ومطارح دهم في مواجهة مليشيا الانقلاب.

وشدد اللواء سجاف، أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة جبهات محافظة الجوف، حتى استكمال تحريرها من المليشيا الإرهابية وتحقيق الحياة الحرة والكريمة لأبنائها.

فيما أكد قائد مطارح دهم الشيخ خالد بن علي شطيف، على الموقف الثابت لأبناء الجوف وقبائل دهم في مساندة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لاستكمال تحرير الجوف من المليشيا الحوثية.