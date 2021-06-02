تدهور صحة أحد أخطر زعماء مليشيا حزب الله اللبناني

عقب تداول أنباء على نطاق واسع بتدهور الأمي العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تجددت الأنباء عن تدهور جديد في صحة أحد قيادي حزب الله.

الصحفي والباحث الإيراني محمد مجيد الأحوازي ذكر أن هناك تدهورا بصحة علي أكبر محتشمي بور.

وأوضح أن ” بور” هو أحد مؤسسي حزب الله اللبناني الإرهابي ، ووزير الداخلية في حكومة مير حسين موسوي والسفير الإيراني السابق في سوريا.

يأتي هذا عقب ما تم تداوله أن مصادر طبية موثوقة أكدت تدهورا خطيرا بصحة نصرالله وقد دخل في غيبوبة، ما دفع أنصاره وجمهور المقاومة الى تقديم الماء والخبز على نية شفائه”.

وعقب التداول الواسع لمقطع الفيديو عن تدهور صحة نصر الله نفت صحيفة النهار ما يتم تناقله.

وكان نصرالله، قد ظهر الأسبوع الماضي ، في كلمته المتلفزة، التي ألقاها في ذكرى ما يسمى “عيد المقاومة والتحرير”.

وقد ظهر نصرالله، خلال كلمته، متعبا مرهقا، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى.