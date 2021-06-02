تفاصيل مثيرة في حريق مصفاة النفط بطهران

طالبت قوات الدفاع المدني في طهران السكان القريبين من حريق مصفاة تندجويان في طهران بضرورة مغادرة المكان، حيث تمتلك المصفاة مستودعات عملاقة لتخزين النفط الخام

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن مصادر مطلعة فإنه من الصعوبة السيطرة على الحريق في المصفاة في الوقت الراهن.

كما طلبت منظمة الإطفاء المساعدة من المدن المجاورة لمصفاة تندجويان ، للتحرك بشكل عاجل للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وكانت المصفاة الواقعة في منطقة شهرك بهشتي بجنوب العاصمة الإيرانية، قد تعرضت إلى حريق هائل.

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل لاجتماعي، حجم الحريق الذي تعرضت له مصفاة طهران ، وأنه قد يتسبب بخسائر مادية كبيرة للمصفاة.

يذكر أن إيران تشهد على مدار الشهور الماضية عدة حرائق وحوادث عديدة في عدة نقاط ومواقع عسكرية واقتصادية حيوية والتي كان آخرها ليلة أمس وهي غرق بارجة خارك أحد أهم البوارج العسكرية الإيرانية في خليج عمان.