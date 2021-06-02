مشاهد مرعب.. لحظة سقوط طائرة في  فوهة بركان بأيسلندا

انتشرت لقطات لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر لحظة سقوط طائرة بدون طيار “درون” داخل فوهة بركان في أيسلندا.

وكانت الطائرة تقوم بتوثيق مشاهد خروج الحمم قبل فوران الحمم البركانية المنبعثة منه قبل أن تذوب داخل الحمم.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها الطائرة وهي تصور مشهد البركان عن بعد ثم تقترب من حمم البركان وتسقط فجأة في نيران البركان.

ونقلت وسائل إعلام عن جوي هيلمز، مشغل الطائرات المسيرة، أن الحمم البركانية حينما تنبعث، فإنها تسبب اضطرابات في كل مكان والصخور الساخنة تتهاوى، ما يجعل تحليق الطائرات المسيرة أكثر صعوبة.