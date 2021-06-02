حاول أحد أقاربه تهريبه بصدم سيارة شرطة.. ضبط متورط في عدد من الجرائم بحفر الباطن

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من القبض على مواطن في العقد الرابع من أرباب السوابق بعد تورطه بعدد من الجرائم منها سرقة عدد خمس مركبات وقضيتي إطلاق النار وسرقة قطع غيار السيارات بمبلغ يقدر بخمسين ألف ريال وغيرها.

وبعد القبض عليه فوجئ عناصر التحري بقيام أحد أقارب المتهم في العقد الثالث من عمره بصدم آلية عناصر التحريات ومحاولة تسهيل هروب المتهم نتج عن ذلك تعرضه لإصابات متفرقة بجسده وقدميه كونه لايرتدي الحذاء نتيجة تعرضه للاحتكاك بالأسفلت أثناء السقوط من المركبة الرسمية وهي في حالة سير ومن ثم لجوءه لأحد المنازل المجاورة مصدر تصوير الحاله ونشرها اتخذ اللازم جرى إسعاف المتهم والتحفظ عليه وإيقاف المتهم الآخر واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما واحالة القضية وعرض المحتوى المصور المتداول إلى فرع النيابة العامة لتطبيق المقتضى النظامي حيال النشر.