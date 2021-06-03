محافظ حفر الباطن يشدد على أهمية توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن في ديوان الضيافة بالمحافظة، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة نوال بنت رفعت البواردي.

وفي بداية اللقاء ورحب سموه بهذه الزيارة للمحافظة ,مشيداً بما تبذله الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة “يحفظها الله” في تمكين كل فرد من حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، متمنياً سموه للبواردي وزملائها التوفيق.

كما اكد سموه خلال اللقاء على أهمية العمل على توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، والإعلام عن وسائل التواصل مع الهيئة لرفع الشكاوى أو طلب المساعدة القانونية.

من جهتها عبّرت البواردي، عن الشكر والتقدير لسمو محافظ حفرالباطن على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية حافزه وداعمه.

وان الهدف من الزيارة هو بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة.