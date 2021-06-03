ميسي يقود كتيبة الأرجنتين في مواجهة تشيلي

استقر المدير الفني للأرجنتين، ليونيل سكالوني، على التشكيل الأساسي الذي سيواجه تشيلي فجر الجمعة في الجولة الخامسة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، والذي سيقوده النجم والقائد ليونيل ميسي.

وكشف سكالوني خلال مؤتمر صحافي عن بُعد يوم امس الأربعاء عن التشكيل الأساسي لـ”الألبيسيليستي” أمام “لا روخا” والذي سيكون كالتالي: إميليانو مارتينيز وخوان فويث وكريستيان روميرو ولوكاس مارتينيز كوارتا ونيكولاس تاجليافيكو ولياندرو باريديس ولوكاس أوكامبوس ورودريغو دي باول وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وليساندرو مارتينيز.

وأوضح سكالوني خلال المؤتمر الصحافي “التشكيل لن يختلف عن المباراة الماضية. بعيدا عن الأسماء، نحن نلعب بنفس الطريقة: بوضع لاعب على الجانب الأيمن، وآخر على الجانب الأيسر، ولاعب وسط صريح وآخر كلاعب وسط متقدم، ثم مهاجمين”.

كما كشف صاحب الـ43 عاماً عن أن نتيجة الاختبار الخاص بالثنائي فرانكو أرماني وغونزالو مونتييل للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية، وهو ما يعني غيابهما بشكل مبدئي عن مواجهة تشيلي.

وأكد أن منتخب بلاده سيحاول أن تكون له “اليد العليا” أمام تشيلي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن النجم سرخيو أغويرو سيبقى في بوينوس آيرس لتجهيزه بدنيا.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في الترتيب برصيد 10 نقاط، وتتخلف بفارق نقطتين فقط خلف البرازيل.

أما تشيلي فتحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.