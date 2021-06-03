«تقنية القنفذة» تحصل على جوائز التميز على مستوى منشآت التدريب بمنطقة مكة المكرمة

في حفل رعاه سعادة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتكريم الفائزين بجوائز التميز لمنشآت التدريب بمنطقة مكة المكرمة للعام1442هـ والتي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة حصلت الكلية التقنية بالقنفذة على عدد من جوائز التميز: جائزة التميز لأفضل برنامج نشاط “مبادرة تكنو إبداع” جائزة التميز لأفضل مبادرة لمشروع كيف نكون قدوة في العالم الرقمي “مبادرة مشاريع” وجائزة التميز لأفضل مبادرة نوعية “مبادرة منصة مراقبة الأداء”.

وأوضح عميد الكلية حامد علي المنتشري أن هذه الجوائز تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في عامها الرابع وتهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة لدى المنشآت.

وتوثيق المبادرات والعطاءات المميزة وتقدير المتميزين وإثبات جهودهم وتقدير عطائهم وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل منشأة تدريبية لخدمة تميزها التدريبي والمجتمعي.

وقدم المنتشري شكره وتقديره لفريق العمل واللجان القائمة على هذه المبادرات ولمنسوبي الكلية الذين عملوا بجد واجتهاد لتحصل الكلية على هذه الجوائز.