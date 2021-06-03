شاهد التفاصيل: 480 وظيفة لحملة الثانوية في الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 480 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة من حملة الثانوية فأعلى للعمل في كل الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، القصيم ونجران والاحساء وحائل ورفحاء وعرعر في التخصصات التالية:

وظائف إدارية – وظائف تقنية- وظائف فنية- وظائف هندسية – وظائف طبية – وظائف صيادلة – وظائف أخصائيين- وظائف تمريض.

ومن ضمن الشروط العامة: سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة وإجتياز المقابلة الشخصية وإجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

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