وظائف إدارية وتقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مهندس بيانات ضخمة أول: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات، هندسة برمجيات، علوم بيانات وخبرة 5 سنوات.

إداري البيانات الضخمة: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات، هندسة برمجيات، علوم بيانات وخبرة 5 سنوات.

مدير إحصاءات الأعمال: بكالوريوس أو ماجستير إحصاء، اقتصاد، أساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات وخبرة مناسبة في طبيعة العمل.

مشرف مركز التميز: بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة.

خبير إحصائي: ماجستير في الإحصاء أو الاقتصاد وخبرة لا تقل عن 5 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية.

مدير عام الإحصاءات الاقتصادية: بكالوريوس أو ماجستير إحصاء، اقتصاد، أساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

مدير عام الإحصاءات الاجتماعية: بكالوريوس أو ماجستير إحصاء، اقتصاد، اساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

مسؤول توظيف: بكالوريوس إدارة موارد بشرية، إدارة أعمال أو تخصص آخر مناسب

خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/