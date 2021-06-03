النيران تشتعل من جديد في مصفاة جنوبي طهران

اشتعلت النيران صباح الخميس من جديد في مصفاة “تندجويان” بمدينة شهر ري جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب قناة “خبر” الإيرانية الحكومية فإنه “بعدما تمكنت فرق الإطفاء من شبه السيطرة الكاملة على الحرائق المشتعلة في خزانات المصفاة منذ الأربعاء اشتعلت النيران مجددا فيها”.

وقال تقرير القناة إن “الحرائق التي تجددت في المصفاة تشبه الحالة التي كان عليها الحريق مساء الأربعاء”.

وأضاف: “أسباب تجدد الحرائق في مصفاة تندجويان غير معروفة حتى الآن رغم المحاولات التي بذلتها فرق الإطفاء الليلة الماضية وحتى فجر اليوم”.

وقضت الحرائق المشتعلة منذ يوم أمس على 18 خزاناً في المصفاة، فيما قامت السلطات في طهران بإخلاء بعض المنازل القريبة من موقع الحادث.