إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 172.4 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 172 مليوناً و426 ألفاً و494 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و706 آلاف و563 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 155 مليوناً و60 ألفاً و668 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 134154 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2887 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس تجاوز الـ 28 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 337.989 حالة وفاة.

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم امس وهو نفس عدد الحالات التي سجلت قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91170 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ومن جانبها أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأرتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 142 ألفا و157 ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بذلك إلى 1968 وفاة.