50.8 % بقطاع تمويل السيارات.. البنك المركزي يرصد نسب القروض المتعثرة في تقرير الاستقرار المالي

قال البنك المركزي السعودي “ساما”، إن محفظة الإقراض لشركات التمويل تتركز في الإقراض للأفراد، حيث بلغت نسبة القروض للأفراد 74.7% في عام 2020، بارتفاع بنسبة 8.1% مقارنةً بعام 2019.

وأوضح أنه على غرار الكثير من القطاعات الاقتصادية فقد واجهت شركات التمويل بعض الصعوبات في عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا إلا أنها سرعان ما بدأت في التعافي مع نهاية عام 2020.

وأضاف البنك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، أن نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغت 22%، بارتفاع بنسبة 26.7% مقارنةً بعام 2019

وذكر أن نشاط التمويل العقاري السكني تصدر الأنشطة في المحفظة التمويلية لشركات التمويل بنسبة 37.2%، تلاه نشاط تمويل السيارت بنسبة 31.9%

وأشار إلى أن القروض المتعثرة لشركات التمويل انخفضت من 13 % في العام 2019 إلى 8.2 % في العام 2020، مرجعا ذلك إلى المتابعة الدقيقة من شركات التمويل للديون المتعثرة التي يمكن معالجتها بالإضافة إلى برامج دعم البنك المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أثناء جائحة كورونا.

وأوضح أن 42% من القروض المتعثرة كانت للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فيما كان 41.9% من القروض المتعثرة للأفراد، وكان 16.1% من القروض المتعثرة للشركات من غير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن نشاط تمويل السيارات جاء في مقدمة القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة في النشاط 50.8%، تلاه نشاط التمويل العقاري السكني بنسبة 13.8%.