عشرات المستوطنين يقتحمون #الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية

قالت مصادر محلية فلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن المصادر أن المستوطنين برفقة المتطرف ايهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ووفق المصادر، أجرى مستوطنون مقابلات صحافية في باحات الأقصى خلال عملية الاقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.