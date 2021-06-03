الاتحاد الإنجليزي: إيقاف جيفرسون ليرما بعد اتهامه بـ”عض” منافس

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب وسط بورنموث جيفرسون ليرما، بالإيقاف 6 مباريات بعد اتهامه بعض لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 0-1 أمام شيفيلد ونزداي في دوري القسم الثاني الإنجليزي في نوفمبر الماضي.

واتهم ليرما بعض لاعب الوسط المنافس جوش وينداس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي أقيم في الثالث من نوفمبر.

كما فرضت على ليرما (26 عاماً) غرامة مالية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني (56660 دولاراً) لكنه ينفي تهمة السلوك العنيف.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: بعد الاطلاع على الأدلة خلال التحقيقات خلصت لجنة تحقيق مستقلة إلى ثبوت مخالفة (ليرما) لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.