68% نسبة المحصنين في تعليم تبوك وخطة التوعية مستمرة

استعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.

وبلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية والمدارس 68 %، مع استمرار خطة الإدارة بالتوعية بأخذ اللقاح.

ودعت إدارة التعليم بالمنطقة بقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.