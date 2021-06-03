الموارد البشرية تستثني 4 فئات محصنة من الحضور إلى مقر العمل #عاجل

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كوفيد – 19.

وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف، ضرورة إرفاق تقرير طبي يثبت الوضع الصحي، ويقدم إلى جهة العمل.

وتشمل هذه الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)، ومَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة، وأمراض الشرايين، ومرضى السرطان، ومرضى السكري في حالات محددة، ومتحدي الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن مكتملي جرعات التحصين مطالبون بالحضور إلى مقر العمل، عدا المحصنين من مرضى الغسيل الكلوي، ومرض السرطان النشط، وزراعة الأعضاء، والسمنة.

وجاءت القائمة كالتالي: