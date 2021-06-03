“أمانة جدة” تستعيد قطعة أرض حكومية مخصصة كحديقة بحي السلامة

باشرت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أعمال إزالة عقار تم بناؤه على جزء من أرض حديقة عامة بحي السلامة.

وتمكنت الأمانة، من استعادة قطعة أرضٍ حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400متر مربع، وذلك بعد أن كسبت دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلاً, مدعياً ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيداً لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.