محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله.. ويعلق: “مستورة”

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم، التحفظ على أمواله، بعدما تم إبلاغه من أحد البنوك الشهيرة بالقاهرة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على “إنستجرام”، فيديو، أعلن من خلاله التحفظ على أمواله.

وقال خلال الفيديو: “صحيت النهاردة على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما تستخدم الفيزا ومتلاقيش فلوس قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم مستورة صباح الخير يا مصر”.