العلاقات العمالية بالرياض تنهي طلبات خروج لـ 5 آلاف عامل

تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من إنهاء طلبات خروج نهائي لـ 5 آلاف عامل من الجنسية الهندية بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقه لإكمال اللازم.

كما باشرت الإدارة خلال الفترة نفسها 865 بلاغ كيدي إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفي، وذلك ضمن مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل, إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.